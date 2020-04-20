Президент России Владимир Путин поддержал идею в первую очередь обеспечить вакциной от коронавируса врачей. Соответствующее предложение поступило к главе государства в ходе совещания по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 апреля.

В свою очередь, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина Минздрава перейдет на этап клинических исследований с 1 июня.

Ранее в ходе совещания Путин заявил, что пик распространения нового вируса еще не пройден, однако, по его словам, благодаря ограничительным мерам процесс распространения удалось замедлить.

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