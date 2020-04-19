В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.

Материалы по теме «Самая ужасная смерть — это смерть от удушья» Почему коронавирус так опасен и когда закончится эпидемия? Отвечает врач

Объем разовой донации должен быть не менее 300 миллилитров и не более 600 миллилитров с погрешностью не больше 10 процентов. Плата за плазму, содержащую антитела на COVID-19, установлена из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров, или 5000 рублей за 600 миллилитров.

Сдать кровь могут россияне, переболевшие коронавирусом и выработавшие иммунитет к заболеванию. Донор не должен иметь противопоказаний к сдаче крови и ее компонентов.

В московском Клиническом комитете по COVID-19 считают, что переливание донорской плазмы крови с антителами на коронавирус является одним из самых перспективных методов лечения инфекции в условиях, когда лекарство против COVID-19 еще не создано.

По данным на 18 апреля, в России выявлено 36 793 случая заражения коронавирусом, из которых 313 закончились смертью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!