В Москве оценили заполненность больниц

Заполненность больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом, осталась на прежнем уровне. Соответствующую оценку дал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, передает РИА Новости.

По его словам, количество госпитализированных в столице не увеличивается: в больницах проходят лечение в среднем 1300 человек. Дефицита мест в стационарах также не наблюдается, отметил Хрипун, добавив, что на текущей неделе были развернуты 4 тысячи коек, а на следующей неделе введут еще 5 тысяч мест.

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Глава департамента подчеркнул, что московская скорая имеет возможность работать более равномерно, развозя пациентов в больницы с учетом тяжести их состояния и ресурсов, которыми располагают клиники. «Это серьезный запас прочности в Москве в виде перепрофилированных коек и одновременно показатель безопасности для москвичей», — заключил он.

Ранее сообщалось, что доля москвичей, у которых заражение коронавирусом протекает бессимптомно, увеличилось в полтора раза за последнюю неделю и достигло 60 процентов. Рост числа инфицированных происходит в основном за их счет.

Общее число заразившихся в России составило 36 793 человека в 85 регионах.За последние сутки зафиксировали 4785 новых случаев инфицирования. С начала эпидемии COVID-19 умерли 313 человек, вылечились 3057 человек.

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