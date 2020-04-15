Россиян предостерегли от бесполезного против коронавируса антисептика

Такой антисептик, как хлоргексидин, оказался бесполезным против вирусов, в том числе против коронавируса. Он действует только на бактерии, пояснил врач поликлиники управделами президента Игорь Федоров. Его слова приводит РИА Новости.
Федоров отметил, что наиболее эффективны против вирусов антисептики с содержанием спирта более 62 процентов. «Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62 процентов сможет убить вирус, все остальное не сможет», — сказал он, подчеркнув, что хлоргексидин относится к неспиртосодержащим антисептикам.
Кроме того, он призвал россиян не заниматься самостоятельным изготовлением антисептиков. Вместо этого врач призвал купить любое антисептическое средство с содержанием спирта, которое быстро уничтожит коронавирус.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что доля спирта в настоящем антисептике должна составлять не менее 60 процентов. В ведомстве подчеркнули, что спирты «являются наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности и безопасности» при профилактике коронавируса и других инфекций.
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения