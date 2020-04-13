Раскрыта доля спирта в настоящем антисептике

Доля спирта в настоящем антисептике должна составлять не менее 60 процентов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс» в понедельник, 13 апреля.
В ведомстве подчеркнули, что спирты «являются наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности и безопасности» при профилактике коронавируса и других инфекций.
Употребление чеснока, меда и цитрусовых, в свою очередь, является бесполезной мерой для профилактики коронавируса, отметили в Роспотребнадзоре ранее. Эти продукты «могут работать как жаропонижающее средство», однако «существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют».
По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения