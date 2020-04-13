Раскрыта доля спирта в настоящем антисептике

Доля спирта в настоящем антисептике должна составлять не менее 60 процентов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс» в понедельник, 13 апреля.

В ведомстве подчеркнули, что спирты «являются наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности и безопасности» при профилактике коронавируса и других инфекций.

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Употребление чеснока, меда и цитрусовых, в свою очередь, является бесполезной мерой для профилактики коронавируса, отметили в Роспотребнадзоре ранее. Эти продукты «могут работать как жаропонижающее средство», однако «существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют».

По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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