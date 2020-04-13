В России признали бесполезными чеснок и мед для профилактики коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что употребление чеснока, меда и цитрусовых бесполезно для профилактики коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 13 марта.

Материалы по теме Как получить спецпропуск для передвижения по Москве Где оформить документ и куда с ним можно ходить: подробная инструкция

В ведомстве признали, что эти продукты «могут работать как жаропонижающее средство», однако «существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют».

В качестве одного из возможных средств для профилактики коронавируса специалисты Роспотребнадзора рекомендуют выбирать антисептик с содержанием спирта не менее 60 процентов.

По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!