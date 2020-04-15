Россиян предупредили об опасности самодельного антисептика. Врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров заявил, что неправильно приготовленный дома спиртосодержащий раствор не убьет коронавирус. Его слова приводит РИА Новости.
«Самое главное, не занимайтесь изготовлением этих средств в домашних условиях, потому что вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта. Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62 процентов сможет убить вирус, все остальное не сможет», — объяснил Федоров.
В таком случае человек на самом деле не обработает руки, что может стать «роковой ошибкой». Врач призвал купить любое антисептическое средство с содержанием спирта, которое быстро уничтожит коронавирус. По его словам, неспиртосодержащие средства бесполезны. «Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса», — заключил он.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что доля спирта в настоящем антисептике должна составлять не менее 60 процентов.
По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более 2,7 тысячи — за последние сутки. За все время 1 694 пациента выздоровели, 181 человек умер.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения