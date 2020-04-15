Россиян предупредили об опасности самодельного антисептика. Врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров заявил, что неправильно приготовленный дома спиртосодержащий раствор не убьет коронавирус. Его слова приводит РИА Новости.

«Самое главное, не занимайтесь изготовлением этих средств в домашних условиях, потому что вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта. Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62 процентов сможет убить вирус, все остальное не сможет», — объяснил Федоров.

В таком случае человек на самом деле не обработает руки, что может стать «роковой ошибкой». Врач призвал купить любое антисептическое средство с содержанием спирта, которое быстро уничтожит коронавирус. По его словам, неспиртосодержащие средства бесполезны. «Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса», — заключил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что доля спирта в настоящем антисептике должна составлять не менее 60 процентов.

По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них более 2,7 тысячи — за последние сутки. За все время 1 694 пациента выздоровели, 181 человек умер.

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