Определена доля бессимптомных переносчиков коронавируса в Москве

Большинство москвичей переносят коронавирус без симптомов. Об этом сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе «Время» на Первом канале, передает ТАСС.

Доля жителей столицы, у которых не проявляются симптомы COVID-19, достигла 60 процентов. Этот показатель увеличился на 20 процентов за прошедшую неделю.

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По словам Хрипуна, в Москве ежедневно проводится около 18 тысяч тестов на коронавирус. Он добавил, что число зараженных граждан увеличивается в основном за счет тех, у кого инфицирование протекает бессимптомно.

17 апреля глава Роспсотребнадзора Анна Попова заявила, что доля бессимптомных носителей коронавируса в России составляет 45-50 процентов от всех заразишихся.

Общее число инфицированных в России составило 36 793 человека в 85 регионах.За последние сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 313 человек, вылечились 3057 человек.

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