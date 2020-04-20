В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Возраст умерших — от 31 года до 94 лет. У всех был подтвержден диагноз пневмония, также все пациенты имели положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

У 31-летнего пациента установлен диагноз двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом. Все погибшие имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит. Четверо страдали сахарным диабетом.

Общее число скончавшихся в Москве достигло 233. Таким образом, число умерших в России увеличилось с 405 до 434.

По последним данным, в России с начала эпидемии зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего зараженных выявили в Московском регионе — более 31 тысячи. За все время распространения инфекции в стране выздоровели почти 3,5 тысячи.

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