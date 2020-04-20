В Минздраве оценили возможность отмены самоизоляции сразу после пика эпидемии

Текущая неделя должна показать, наступил ли перелом в ситуации с распространением коронавируса в России. Однако, если показатели будут снижаться, это не значит, что стоит сразу отменять режим самоизоляции. Такую оценку ситуации дал внештатный эпидемиолог Минздрава России академик Николай Брико, пишет «Интерфакс».

При этом он добавил, что сегодня, 20 апреля, согласно новым данным, новых случаев заражения зарегистрировано значительно меньше, чем вчера, 19 апреля. «Однако еще и еще раз хочу подчеркнуть, что, если кривая заболеваемости пойдет вниз, то меры по дистанцированию еще должны действовать, врачебный контроль будет продолжаться», — сказал Брико.

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Ранее в ходе совещания с участием вирусологов президент России Владимир Путин заявил, что пик распространения нового коронавируса в России еще впереди, необходимо сгладить его прохождение.

В России за последние сутки зафиксировано 4268 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Большинство зараженных вирусом находятся в Москве и Московской области. В столице насчитывается 26 350 инфицированных, из них 2026 зарегистрировано за последние сутки. 1838 человек вылечились. 204 пациента скончались от осложнений. В Московской области насчитывается 578 зараженных коронавирусом.

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