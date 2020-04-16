Россиянам назвали максимальную дистанцию распространения коронавируса

При приступе кашля коронавирус может распространяться на расстояние до восьми метров, что, однако, зависит от среды и не означает необходимости людям обязательно соблюдать восьмиметровую дистанцию. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико, передает «Интерфакс».

Он добавил, что безопасной и «обоснованной» дистанцией является расстояние в два метра. Эпидемиолог уточнил, что «более 90 процентов возможных заражений» укладывается в этот радиус.

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Брико отметил, что в обычных условиях для предотвращения распространения коронавируса надо исходить из «средних показателей» и применять двухметровую дистанцию. То же касается и сроков карантина — в случае контакта с зараженным эффективно обеспечивать 14-дневную изоляцию, что является средним значением. Он подчеркнул, что инкубационный период коронавирусной инфекции может быть от 2 до 20 дней.

Ранее Брико рассказал, что коронавирус сохраняет активность в течение 30 минут, а в некоторых случаях — и до трех часов. На поверхности он может задержаться на «несколько дней». Он также упоминал, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку на расстоянии до четырех метров. 16 апреля он заявил, что коронавирус не распространяется с ветром между регионами — это происходит только из-за передвижения людей.

За сутки в России выявили 3448 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, их общее число составило 27938. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (1370) и Московской области (467). На третьем месте — Санкт-Петербург (154). По последним данным, зафиксирована смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.

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