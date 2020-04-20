Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Режим самоизоляции в России решили продлить
Российские нефтяники нашли способ исполнить сделку ОПЕК+
Украинский город закроют из-за вспышки коронавируса
Питон съел 20 куриц и попался
Объяснена опасность коронавируса для людей с ожирением
Нетаньяху и его противники согласились создать правительство
Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом
Власти спрогнозировали замедление распространения коронавируса в Москве 
Меркель призвала Китай раскрыть все данные о коронавирусе
Новости партнеров

Назван благоприятный прогноз по пику коронавируса в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: АГН «Москва»

При благоприятном исходе пик заражения коронавирусом произойдет в начале мая или раньше. Об этом сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что «какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением».

Ранее старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов спрогнозировал, что возможный пик заражения придется на середину мая с выходом на плато недели через три. О том, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, также заявлял президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

20 апреля стало известно, что текущая неделя должна показать, наступил ли перелом в ситуации с распространением коронавируса в России. Однако, если показатели будут снижаться, это не значит, что стоит сразу отменять режим самоизоляции. Такую оценку ситуации дал внештатный эпидемиолог Минздрава России академик Николай Брико.

По последним данным, в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Больше всего инфицированных в Московском регионе — там зарегистрировано более 31 тысячи случаев. С начала эпидемии в стране скончались 405 пациентов с коронавирусом, выздоровели 3446.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минздраве оценили возможность отмены самоизоляции сразу после пика эпидемии
Названы сроки возврата к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в России
Рошаль предсказал скорый пик эпидемии коронавируса в России
Другие материалы рубрики
Россия00:0219 апреля

«В голове одна мысль: скоро закончатся деньги»

Одинокие матери оказались на грани выживания из-за коронавируса. На что они надеются сейчас?
20:00Сегодня

Режим самоизоляции в России решили продлить

19:51Сегодня

Власти спрогнозировали замедление распространения коронавируса в Москве 

19:27Сегодня

Подтверждены сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России

Россия00:01Сегодня

«Не один месяц придется крышу на место ставить»

Что происходит в больницах для пациентов с коронавирусом — дневник врача
19:08Сегодня

В России выпустят тесты на коронавирус для домашних животных

19:01Сегодня

Российский вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса

18:54Сегодня

Климатолог рассказал о нормальных апрельских метелях в Москве 

Россия00:0117 апреля

«Самая ужасная смерть — это смерть от удушья»

Почему коронавирус так опасен и когда закончится эпидемия? Отвечает врач
18:43Сегодня

В Москве оштрафовали более сотни вышедших из дома зараженных и их сожителей

18:21Сегодня

Москвичам рассказали о безвредности домашних животных во время коронавируса 

17:28Сегодня

Глава Минздрава дал прогноз по возвращению России к нормальной жизни

Россия
«В голове одна мысль: скоро закончатся деньги»
Одинокие матери оказались на грани выживания из-за коронавируса. На что они надеются сейчас?
«Прежней жизни у нас не будет»
 
«Не один месяц придется крышу на место ставить»
Что происходит в больницах для пациентов с коронавирусом — дневник врача
«Самая ужасная смерть — это смерть от удушья»
Почему коронавирус так опасен и когда закончится эпидемия? Отвечает врач
Все материалы
Мир
В Израиле нашли способ митинговать против Нетаньяху во время карантина
Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусе
США обвинили в попытке использовать коронавирус в своих интересах
Скрытые симптомы
Запад обвиняет Китай в искажении данных о коронавирусе. Можно ли доверять Пекину в изучении болезни?
Россия ответила на обвинения в кибератаках на Чехию
GUAYAQUIL, ECUADOR - APRIL 08: In the north of Guayaquil, people with vehicles continue to make long lines waiting to bury their deceased relatives on April 8, 2020 in Guayaquil, Ecuador. According to official information provided by WHO, Ecuador has over 4,000 confirmed cases and 242 deaths of COVID-19, making it one of the worst-hit countries per capita in the region. Local authorities said that figures are likely to be much higher as most people are not being tested or diagnosed. Dead bodies remain the streets as morgues and hospitals are overcrowded. The port city of Guayaquil and its surroundings, with 4 million inhabitants, has two thirds of the cases of COVID-19 of the country. (Photo by Eduardo Maquilón/Getty Images )«Это напоминает фильм ужасов»
На улицах эквадорских городов лежат трупы. Страна оказалась не готова к эпидемии коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Идущий на шестой срок Лукашенко пообещал честные выборы
Опять и снова
Как украинские чиновники и беззаботные селяне едва не устроили еще одну катастрофу в Чернобыле
Умер заподозренный в России в реабилитации нацизма латышский легионер СС
Изыди, инфекция!
Церковь убедила армян не бояться эпидемии. Они идут в храм и верят, что коронавирус победит молитва
Каждый пятый зараженный коронавирусом на Украине оказался медиком
«Безалаберны, как итальянцы»
Почему для Одессы карантин страшнее коронавируса?
Лукашенко уверовал в безошибочность Белоруссии в борьбе с коронавирусом
Все материалы
Экономика
Российские нефтяники нашли способ исполнить сделку ОПЕК+
В России подешевел бензин
За семью печатями
Должники-миллионеры нашли, куда надежно спрятать деньги. Им помогли российские банки
Стал известен доход бюджета в 2020 году от продажи Сбербанка
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили
Нет монет
Коронавирус заставил мир вспомнить о золоте. Почему его не хватит на всех покупателей?
Все материалы
Силовые структуры
ФСИН заявила о переполненности следственных изоляторов в условиях коронавируса
Василий Христофоров«Все московские воры связаны с ментами»
Главный адвокат-решальщик в России задумал обмануть вора в законе. Но за авторитета вступилась ФСБ
Составлен портрет малолетнего преступника в России
Россиянку заставили вернуть долг под 600 процентов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
«Люди как будто к концу света готовятся»
Коронавирус заставил россиян вооружаться. Чем они закупаются, чтобы переждать трудные времена
Все материалы
Наука и техника
Назван самый популярный iPhone
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Названа причина развития тяжелой формы коронавируса
«Последствия трудно предсказать»
 
Раскрыта тайна смертельно опасного вируса
Коронавирус назвали странным
Грязный убийца
Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру
Все материалы
Спорт
Заразившийся коронавирусом футболист клуба АПЛ рассказал о страхе за жизнь
Ставки на спорт с нуля — советы новичкам
Как делать ставки на спорт правильно: выбор букмекера, регистрация и идентификация
Олимпийская чемпионка назвала победы учениц Тутберидзе одноразовыми
Семен БойченкоКрасный кит
Советского пловца знал весь мир и уважал сам Сталин. За что чемпиона отправили в лагеря?
22-летний российский футболист умер во время индивидуальной тренировки
Игорь Миклашевский«Это был азартный человек, авантюрист»
Советскому боксеру поручили убить Гитлера. Почему покушение сорвалось?
«Спартак» признал приобретение чемпиона мира провалом
Все материалы
Культура
Сотрудница храма объяснила появление в нем Охлобыстина на пасхальной службе
Программа — максимум
Шнуров и искусство, месть и вечно живой Сталин: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Найдено тело пропавшего без вести фотографа Питера Бирда
«Если дотянем до утра, будем жить вечно»
Хроника ночи чернобыльской катастрофы глазами первых свидетелей
Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавируса
Враг ты мне
Как черный милитарист, фрик-наркоман и антисемит придумали политический рэп и возмутили Америку
Охлобыстин атаковал журналистку на пасхальной службе «для избранных» в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка вышла в эфир из ванной и засняла голого мужа
«Задолбавший» Гузееву Харламов вновь высмеял «Давай поженимся!»
Ави Шиффманн«Он сиял так, будто создал лекарство от рака»
Самый популярный сайт о коронавирусе сделал школьник из США. В 17 лет он отказался от миллионов
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для избранных»
«Шок — это по-нашему»
 
Разыскивающую спонсора на сайте знакомств украинку высмеяли за плохой английский
«Жизнь сейчас довольно паршивая»
Коронавирус заставил людей по всему миру смотреть порно. Но почему секс-индустрия рушится?
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет идеального селфи
Описано благотворное влияние откровенных селфи на психику в самоизоляции
«Женщины платят, а ты их трогаешь — это мечта миллионов»
Как инженеры и таксисты бросают свое дело ради работы маникюрщика и выживают при коронавирусе
Модный бренд обвинили в алчности за продажу не защищающих от коронавируса масок
«Он казался таким жалким»
Ричард Никсон поил гостей дешевым вином и получал в подарок голых женщин
Полная блогерша повторила фото певицы в бикини и рассмешила подписчиков
Ледяная красота
Как самая эффектная блондинка СССР блистала на обложках советских журналов, но умерла в нищете
Все материалы
Путешествия
Появилось видео авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Раскрыты риски курортов Крыма из-за пандемии коронавируса
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
Раскрыт секрет использования скотча для повреждений на самолетах
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Раскрыты главные заблуждения иностранцев по поводу России
Все материалы
Из жизни
Пропавшая при пожаре овца вернулась к хозяевам спустя семь лет
Оливия и Рауль де ФрейтасОстров-призрак
Как молодожены стали пленниками райского острова из-за коронавируса
Восемь приятелей сымитировали похороны ради путешествия во время карантина
Муж разозлился на изолировавшуюся с родителями жену и женился на другой
«Охранник сказал: спускай шорты, тогда проблемы не будет»
История россиянина, который 18 лет прожил в Бразилии
Медбрат позвал замуж коллегу после двух месяцев работы в коронавирусной больнице
«Другого выхода не было»
Как египетский мальчик ушел из дома в 13 лет, чтобы стать самой яркой бунтаркой страны
Все материалы
АвтоВАЗ начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
Семь перезапусков легендарных машин
Самые необычные «ребуты»: современные воплощения классики
На Урале БелАЗ случайно переехал КамАЗ
ВАЗ-2101: предыстория
50 лет назад ВАЗ выпустил первые автомобили. А что этому предшествовало?
Новая Kia Optima получит удлиненную версию
Викторина. Урок японского на «Моторе»
Как много вы способны понять на языке JDM?
В России начали собирать самый дешевый Kia Seltos
Все материалы
Дом
Московские застройщики воспротивились самоизоляции
Гнездо параноика
Лучшие убежища на случай смертельных вирусов, ядерной войны и зомби-апокалипсиса
Пенсионерку из российского города бросили в сгоревшем бараке
Партнерский материал
Это провал
Из-за каких ошибок при ремонте можно потерять деньги и нервы
Москвич погиб при попытке убраться в квартире
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Переселение граждан из аварийного жилья предложили ускорить
Третьяковка выполнит показатели нацпроекта «Культура» при пандемии коронавируса
Более 14 тысяч жителей российского региона нашли работу с начала года
Все материалы