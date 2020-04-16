Рошаль предсказал скорый пик эпидемии коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России скоро наступит, предсказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сообщает РИА Новости.

По его словам, страна, «вероятнее всего», уже подходит к этому моменту. «То, что еще будут появляться люди, у которых может быть положительный тест — да, это еще могут», — добавил врач.

Он отметил, что у России было немного времени подготовиться к пандемии, но сейчас все «делается правильно, делается фактически максимально».

Ранее ведущий российский пульмонолог Александр Чучалин говорил, что сейчас страна находится на второй, более активной фазе распространения вируса. По его мнению, спад начнется к середине июня.

По данным на 16 апреля, в России почти 28 тысяч зараженных, более 19 тысяч из них находятся в Москве и области.

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