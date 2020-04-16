Россия обогнала Италию по числу новых случаев коронавируса

Россия обогнала Италию по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это следует из официальных опубликованных данных департамента гражданской обороны Италии и Telegram-канала оперативного штаба Москвы по борьбе с распространением инфекции.

По последней опубликованной статистике, в Италии за сутки было выявлено 2667 новых случаев заражения коронавирусом (это данные на 15 апреля; информация департамента обновляется в 17:00 следующего дня). Пик заболеваемости был пройден 21 марта, когда за сутки заразилось 6557 человек. В России утром 16 апреля сообщили о 3448 случаях заражений за последние сутки.

За весь период распространения инфекции в Италии заразились более 165 тысяч человек, 38 тысяч выздоровели, 21 645 скончались. В России число случаев заражения коронавирусом превысило 27 тысяч, зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

15 апреля руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов заявил, что высоких темпов распространения коронавируса в России удалось избежать. Скорее всего, считает специалист, оно продолжится на нынешнем уровне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!