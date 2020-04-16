Число зараженных коронавирусом в России превысило 27 тысяч

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 27 тысяч в 84 регионах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба в четверг, 16 апреля.
За последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения в 78 регионах. Больше всего зараженных за сутки обнаружили в Москве и Московской области — 1370 и 467 соответственно.
За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.
Ранее, 15 апреля, глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов заявил, что бурных темпов распространения коронавирусной инфекции на территории России удалось избежать, скорее всего, оно продолжится на нынешнем уровне. По его словам, ситуация в Москве складывается лучше, чем во многих мегаполисах мира, в том числе за счет введенных властями ограничений.
Портал стопкоронавирус.рф представил график распространения коронавируса в России. На нем видно, как развивалась ситуация с коронавирусной инфекцией в стране с 4 марта по 14 апреля. Так, число новых случаев заражения начало резко расти после 4 апреля. В этот день было зарегистрировано 658 инфицированных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения