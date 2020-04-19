Названы сроки возврата к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в России

В России наблюдается не экспоненциальный, а субэкспоненциальный, то есть более медленный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При сохранении этой тенденции возможный пик заражения придется на середину мая с выходом на плато недели через три. В таком случае начать возвращаться к нормальной жизни можно будет в конце июня. Такие сроки в беседе с «Известиями» назвал старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов.

Он считает, что в течение недели число инфицированных будет расти. К 23 апреля оно может дойти до 68-72 тысяч больных по всей стране. При этом, по его словам, ситуация с эпидемией сейчас развивается в промежутке между оптимистичным и пессимистичным сценариями и стремительного увеличения новых заражений еще можно избежать.

Каримов отметил, что главная сложность в прогнозировании динамики распространения инфекции заключается в бессимптомных случаях заражения. Таких людей он назвал движущей силой пандемии. Ученый добавил, что если рано ослабить ограничительные меры, вирус может начать неконтролируемо распространяться, и статистика по заражениям резко взлетит.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что на следующей неделе станет понятен момент выхода на плато.

За последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 15,7 тысячи до 42,8 тысячи, то есть почти в три раза.

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