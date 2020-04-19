Кремль заявил об авральном времени в России

В России сейчас авральное время, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналистам программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1», передает ТАСС.

«Система сложная, время авральное, оно требует этого самого ручного управления», — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что работа президента Владимира Путина в формате телеконференции ничего не меняет в деятельности главы государства, так как он продолжает ежедневно и очень напряженно работать. «Это ежедневная тема для президента, я бы сказал — временами даже ежечасная», — сказал пресс-секретарь российского лидера, говоря о работе по координации мер по борьбе с коронавирусом.

В ходе того же интервью Песков спрогнозировал, что, возможно, на следующей неделе Россия выйдет на так называемое плато по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Дальнейшие решения о мерах по сдерживанию распространения инфекции будут приниматься в эти же сроки, сообщил представитель Кремля.

В России зарегистрировано свыше 42 тысяч случаев заражения коронавирусом, 27 тысяч из них были выявлены за последнюю неделю, а почти 11 тысяч — за последние двое суток. Почти 3,3 тысячи человек полностью выздоровели, 361 пациент скончался.

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