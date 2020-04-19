Песков заявил о скором принятии решений о дальнейшем режиме из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на следующей неделе будут приниматься дальнейшие решения относительно режима в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС в воскресенье, 19 апреля.

Он отметил, что предстоит «очень сложная комбинация». По словам Пескова, с одной стороны, на фоне пандемии здоровье россиян остается в приоритете, но с другой — нужно «не дать задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств».

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