Песков рассказал о непростом решении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину непросто далось решение о переносе парада Победы из-за распространения коронавируса. Об этом Песков рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», передает «Интерфакс» в воскресенье, 19 апреля.

«Он [Путин] достаточно последователен», — отметил Песков, подчеркнув, что в приоритете у президента здоровье людей.

Вместе с тем пресс-секретарь президента заявил, что отметить День Победы — «это обязательно», потому что 9 Мая — «святой для всех нас праздник и святой для президента».

Песков также заявил, что на следующей неделе будут приниматься дальнейшие решения относительно режима в связи с распространением коронавируса. Он отметил, что предстоит «очень сложная комбинация»: с одной стороны, важно заботиться о здоровье россиян, но с другой — нельзя дать «задохнуться экономике, которая и так находится в тяжелом кризисном состоянии из-за обстоятельств».

Ранее было подсчитано, что в России за последнюю неделю количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось почти в три раза — с 15,7 тысячи до 42,8 тысяч. Число россиян с коронавирусом за указанный период увеличилось на 27 тысяч. Пациенты с коронавирусом есть во всех регионах.

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