Путин обратился к россиянам

Президент России Владимир Путин обратился к согражданам в пасхальном поздравлении, сообщает пресс-служба Кремля. Значительную часть речи глава государства посвятил теме борьбы с распространением коронавируса.

Путин напомнил, что в этом году Пасха проходит в условиях вынужденных ограничений. «Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы», — сказал российский лидер. По словам президента, у России для этого есть все необходимое.

Российские власти внимательно анализируют опыт других стран и взаимодействуют с коллегами из-за рубежа, работая при этом на опережение, добавил Путин. «Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть», — заверил глава государства.

Ситуация находится под контролем, а российские общество объединяется перед общей угрозой, отметил президент. Он также поблагодарил всех, кто помогает близким и нуждающимся, и выразил уверенность в том, что россияне достойно пройдут испытания.

В завершении обращения Путин поздравил граждан с Пасхой. «В этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью», — заключил российский лидер.

В конце марта — начале апреля Путин несколько раз обращался к россиянам в связи с коронавирусом. Президент выступил с двумя отдельными обращениями на эту тему, а также взял слово перед онлайн-совещанием с губернаторами.

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