Рейтинг Путина вырос после обращения к нации

После обращения президента России Владимир Путина к нации в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса уровень одобрения его деятельности вырос до 72 процентов в сравнении со значениями прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, уровень доверия главе государства также вырос и составил 74 процента.

За прошлую неделю показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7 процента. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,1 процента респондентов (не доверяют 24,9 процента).

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,3 процента по итогам марта 2020 года. Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 34,7 процента, КПРФ – 13,5 процента, ЛДПР – 10,9 процента, «Справедливой России» – 5,2 процента.

Путин обратился к нации в четверг, 2 апреля. Президент начал обращение с благодарности российским медработникам. «Врачам, медсестрам непросто. Именно они держат оборону от наступающей эпидемии — лечат, спасают людей», — сказал он.

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