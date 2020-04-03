Рейтинг Путина вырос после обращения к нации

После обращения президента России Владимир Путина к нации в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса уровень одобрения его деятельности вырос до 72 процентов в сравнении со значениями прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Кроме того, уровень доверия главе государства также вырос и составил 74 процента.
За прошлую неделю показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7 процента. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,1 процента респондентов (не доверяют 24,9 процента).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,3 процента по итогам марта 2020 года. Уровень поддержки партии «Единая Россия» за последнюю неделю составил 34,7 процента, КПРФ – 13,5 процента, ЛДПР – 10,9 процента, «Справедливой России» – 5,2 процента.
Путин обратился к нации в четверг, 2 апреля. Президент начал обращение с благодарности российским медработникам. «Врачам, медсестрам непросто. Именно они держат оборону от наступающей эпидемии — лечат, спасают людей», — сказал он.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения