Путин обратился к нации

Президент России Владимир Путин вновь обратился к нации в связи с распространением нового коронавируса. Трансляция была доступна на YouTube, полный текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.
Президент начал обращение с благодарности российским медработникам. «Врачам, медсестрам непросто. Именно они держат оборону от наступающей эпидемии — лечат, спасают людей», — сказал он.
Затем президент объявил, что из-за ситуации с коронавирусом будут продлены выходные дни. По решению главы государства, нерабочим станет весь апрель, до 30 числа включительно. При этом работники продолжат получать заработную плату. В своем обращении Путин также высказался о ситуации с коронавирусом в России и признал, что пока ее переломить не удается. Самая непростая ситуация, по его словам, в Москве. Для борьбы с инфекцией губернаторы российских регионов получат больше полномочий.
Путин поблагодарил всех россиян, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса и подчеркнул, что это очень важно.
По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе объявлен режим самоизоляции, к таким же мерам прибегли в большинстве регионов страны.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения