Путин обратился к нации

Президент России Владимир Путин вновь обратился к нации в связи с распространением нового коронавируса. Трансляция была доступна на YouTube, полный текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент начал обращение с благодарности российским медработникам. «Врачам, медсестрам непросто. Именно они держат оборону от наступающей эпидемии — лечат, спасают людей», — сказал он.

Затем президент объявил, что из-за ситуации с коронавирусом будут продлены выходные дни. По решению главы государства, нерабочим станет весь апрель, до 30 числа включительно. При этом работники продолжат получать заработную плату. В своем обращении Путин также высказался о ситуации с коронавирусом в России и признал, что пока ее переломить не удается. Самая непростая ситуация, по его словам, в Москве. Для борьбы с инфекцией губернаторы российских регионов получат больше полномочий.

Путин поблагодарил всех россиян, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса и подчеркнул, что это очень важно.

По данным на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 2 475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов. В городе объявлен режим самоизоляции, к таким же мерам прибегли в большинстве регионов страны.

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