Путин призвал не закрывать все организации «под одну гребенку»

Президент России Владимир Путин призвал не закрывать из-за коронавируса все организации «под одну гребенку». Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета безопасности, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны — нецелесообразно», — сказал Путин, подчеркнув, что ситуации во всех регионах разные.

Глава государства также призвал губернаторов помнить об особой ответственности в связи с продлением нерабочих дней в апреле из-за коронавируса. Он сказал, что надеется на обеспечение безопасности и правопорядка в России. По словам главы государства, важно организовать взаимодействие между всеми уровнями власти в условиях самоизоляции.

Ранее в ходе обращения к нации Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. Глава государства также заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден. Он уточнил, количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.

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