Путин призвал не закрывать все организации «под одну гребенку»

Президент России Владимир Путин призвал не закрывать из-за коронавируса все организации «под одну гребенку». Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совета безопасности, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24» на YouTube.
«Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны — нецелесообразно», — сказал Путин, подчеркнув, что ситуации во всех регионах разные.
Глава государства также призвал губернаторов помнить об особой ответственности в связи с продлением нерабочих дней в апреле из-за коронавируса. Он сказал, что надеется на обеспечение безопасности и правопорядка в России. По словам главы государства, важно организовать взаимодействие между всеми уровнями власти в условиях самоизоляции.
Ранее в ходе обращения к нации Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. Глава государства также заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден. Он уточнил, количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.
По состоянию на 3 апреля число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения