Собчак призвала «думать о сильных» во время коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак призвала «думать о сильных» во время распространения коронавируса. Она объяснила в Instagram, что только сильные, то есть здоровые, люди могут спасти остальных.

Собчак провела аналогию между пандемией коронавируса и авиакатастрофой. Она напомнила, что в самолетах всегда рекомендуют в случае разгерметизации салона надевать маску сперва на себя, а затем на ребенка. «Помните почему? Если потеряете сознание, не спасете ни себя, ни ребенка», — уточнила ведущая. По ее мнению, только сильные (то есть здоровые) могут помочь слабым (то есть больным) спасти их.

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Ведущая отметила, что главная опасность сегодня кроется в том, что «сильные исчезают с большей скоростью, чем заболевают и умирают люди от вируса». «Здоровые, работавшие, активные, молодые, образованные и опытные превращаются в безработную, отчаявшуюся толпу с детьми на руках... и их — десятки миллионов, а не тысячи зараженных», — написала Собчак.

Ранее Собчак заявила, что переболела коронавирусом. По словам ведущей, это произошло в начале декабря прошлого года. Ей поставили диагноз «атипичная пневмония» и прописали антибиотики. Кроме того, во время болезни у нее появились осложнения: Собчак потеряла голос. Восстановить его помог фониатр.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.

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