Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова возмутилась неспособностью дочери и зятя, театрального режиссера Константина Богомолова, вывести ее в прямой эфир в Instagram. Из-за этого она назвала их тупыми.

Пара проводила совместную прямую трансляцию на странице Богомолова в Instagram. Однако супругам не удалось вывести в прямой эфир мать Собчак, что очень возмутило Нарусову. В результате она дозвонилась до молодоженов с помощью FaceTime и тут же отчитала Собчак и Богомолова за пьянство.

«Вас вижу и слышу. Почему же вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подсоединить! Это потому что вы — пьяные!» — возмутилась Нарусова. Во время эфира на столе пары находилась бутылка виски. «Что это за бутылка стоит? Молодцы, дожили!» — выговорила она. Собчак и Богомолов внимательно слушали Нарусову. После этого член Совфеда потребовала, чтобы вместо бутылки ей показали внука Платона.

По словам Нарусовой, которая перенесла пневмонию, она себя хорошо чувствует и в настоящее время находится на домашнем лечении, а не в больнице в Коммунарке. «Что тебя так рано домой вернули? В больнице была всего три дня», — удивилась ведущая. Мать Собчак на это ответила, что тесты на коронавирус дали отрицательный результат и у нее «просто простудная пневмония».

В том же эфире в Instagram Собчак заявила, что «давно переболела коронавирусом». По ее словам, у нее диагностировали «атипичную пневмонию» в начале декабря 2019 года. Ведущая уверяет, что никогда до этого так сильно не болела.

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