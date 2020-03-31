Мать Собчак возмутилась тупостью дочери и зятя и отчитала их за пьянство

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова возмутилась неспособностью дочери и зятя, театрального режиссера Константина Богомолова, вывести ее в прямой эфир в Instagram. Из-за этого она назвала их тупыми.
Пара проводила совместную прямую трансляцию на странице Богомолова в Instagram. Однако супругам не удалось вывести в прямой эфир мать Собчак, что очень возмутило Нарусову. В результате она дозвонилась до молодоженов с помощью FaceTime и тут же отчитала Собчак и Богомолова за пьянство.
«Вас вижу и слышу. Почему же вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подсоединить! Это потому что вы — пьяные!» — возмутилась Нарусова. Во время эфира на столе пары находилась бутылка виски. «Что это за бутылка стоит? Молодцы, дожили!» — выговорила она. Собчак и Богомолов внимательно слушали Нарусову. После этого член Совфеда потребовала, чтобы вместо бутылки ей показали внука Платона.
По словам Нарусовой, которая перенесла пневмонию, она себя хорошо чувствует и в настоящее время находится на домашнем лечении, а не в больнице в Коммунарке. «Что тебя так рано домой вернули? В больнице была всего три дня», — удивилась ведущая. Мать Собчак на это ответила, что тесты на коронавирус дали отрицательный результат и у нее «просто простудная пневмония».
В том же эфире в Instagram Собчак заявила, что «давно переболела коронавирусом». По ее словам, у нее диагностировали «атипичную пневмонию» в начале декабря 2019 года. Ведущая уверяет, что никогда до этого так сильно не болела.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения