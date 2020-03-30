Ведущая Ксения Собчак переболела коронавирусом. Она рассказала об этом во время совместного прямого эфира с мужем Константином Богомоловым на его странице в Instagram.
«Я давно переболела коронавирусом...Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота», — рассказала Собчак. По словам ведущей, ей поставили диагноз «атипичная пневмония» и прописали антибиотики.
Также Собчак поделилась с подписчиками, что после болезни у нее появились осложнения, она потеряла голос, который помог восстановить фониатр. «Мне адреналин капали через трубочку», — добавила она.
Ранее Собчак заявила, что в связи с распространением коронавируса в мире пришло время истероидов — тех, кто и раньше переживал за судьбу человечества.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения