Власти Москвы заявили об отсутствии планов вводить пропуска для пешеходов

Планов вводить пропуска для пешеходов в Москве пока нет. Об этом рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишут РИА Новости.

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Москвичи могут гулять без пропуска с собакой, например, в ближайшем сквере или недалеко от своего дома, но при этом паспорт лучше носить с собой, добавил он. Немерюк отметил, что в столице есть возможность фиксировать нарушения пропускного режима с каждой камеры, однако это пока не обсуждается.

Помимо этого власти столицы отметили, что смягчение режима самоизоляции в Москве до 30 апреля обсуждать рано, так как динамика роста числа заболевших коронавирусом еще есть.

10 апреля мэр Москвы Собянин объявил, что в Москве вводится пропускной режим. 15 апреля меры начали действовать и для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.

В России за последние сутки зафиксировано 5642 случаев заражения коронавирусом. Общее число за все время эпидемии превысило 52 тысячи.

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