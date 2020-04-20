Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

На онлайн совещании с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что считает принятые в Москве ограничительные меры для борьбы с коронавирусом «достаточными на данном этапе».

В течение марта-апреля московские власти постепенно ужесточали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Так, в городе закрыты образовательные учреждения, запрещены массовые мероприятия, пожилых людей обязали не покидать жилище, а всех жителей столицы — не выходить из дома без веской причины.

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10 апреля Собянин объявил, что в Москве вводится пропускной режим. 15 апреля меры начали действовать и для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.

В России за последние сутки зафиксировано 4268 случаев заражения коронавирусом. Общее число за все время эпидемии превысило 47 тысяч. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Большинство зараженных вирусом находятся в Москве и Московской области. В столице насчитывается 26 350 инфицированных, из них 2026 зарегистрированы за последние сутки. 1838 человек вылечились. 204 пациента скончались от осложнений. В Московской области насчитывается 578 зараженных коронавирусом.

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