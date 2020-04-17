Собянин оценил эффект от введения пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил эффект от введения пропускного режима в городе в эфире телеканала «Россия-1». Об этом сообщает РИА Новости.

«Эффект хороший. Транспортный поток уменьшился на полмиллиона человек», — сказал мэр столицы.

Ранее московские власти предупредили, что с первого дня работы пропусков будут проводиться показательные рейды для выявления нарушителей режима самоизоляции, в том числе среди пешеходов. Злостным нарушителям в Подмосковье пригрозили уголовными делами.

10 апреля Собянин объявил, что в Москве вводится пропускной режим. 15 апреля меры начали действовать и для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.

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