Стало известно о проблемах при проверке пропусков москвичей в такси

Московская система проверки цифровых пропусков, при помощи которой c 15 апреля водитель такси должен проверять подлинность пропуска пассажира перед поездкой, работает со сбоями. О проблемах стало известно «Ведомостям».

По данным издания, с 15 апреля водители действительно стали спрашивать код пропуска у пассажиров «для очистки совести», но возможности проверить их подлинность у водителя нет. «Приложение "Помощник Москвы" работает нестабильно», — сообщили два сотрудника компаний-агрегаторов такси.

По информации одного из источников, сотрудники Департамента транспорта в частной беседе пообещали пока не штрафовать таксистов, однако неясно, как на это отреагирует ГИБДД.

Представители «Ситимобила», группы компаний «Везет» и «Яндекс.Такси» подтвердили изданию получение логинов и паролей для водителей такси. Проблемы с приложением подтвердил представитель «Везет», а по словам представителя «Ситимобила» сейчас «ведется работа по налаживанию механизма проверки действительности цифрового пропуска». В «Яндекс.Такси» работу приложения не стали комментировать.

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10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в городе вводится пропускной режим. 14 апреля стало известно, что москвичам, у которых нет пропуска, будет отказано в поездке на такси. «Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения», — говорил замглавы столичного Дептранса Дмитрий Пронин.

Как сообщалось, 15 апреля на въезде в Москву образовались многочасовые пробки из-за того, что сотрудники ГИБДД проверяют наличие пропусков. Некоторым водителям нужно тратить около трех-четырех часов на въезд в столицу.

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