Россиян предупредили о многочасовых пробках на въезде в Москву

На въезде в Москву образовались многочасовые пробки из-за того, что сотрудники ГИБДД проверяют наличие введенных в связи с коронавирусом пропусков у водителей и пассажиров транспортных средств, направляющихся в столицу. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает на своем сайте Росавтотранс.

«Водители некоторых направлений вынуждены тратить около трех-четырех часов на въезд в столицу», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют электронные цифровое коды оформленных пропусков, а также паспорта водителя и всех пассажиров.

Водителям рекомендовали учитывать возможные задержки при планировании маршрута, а также предупреждать о них пассажиров.

Ранее 15 апреля сообщалось, что при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. Это произошло из-за проверки цифровых пропусков у всех пассажиров.

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