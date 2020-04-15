Россиян предупредили о многочасовых пробках на въезде в Москву

На въезде в Москву образовались многочасовые пробки из-за того, что сотрудники ГИБДД проверяют наличие введенных в связи с коронавирусом пропусков у водителей и пассажиров транспортных средств, направляющихся в столицу. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает на своем сайте Росавтотранс.
«Водители некоторых направлений вынуждены тратить около трех-четырех часов на въезд в столицу», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции проверяют электронные цифровое коды оформленных пропусков, а также паспорта водителя и всех пассажиров.
Водителям рекомендовали учитывать возможные задержки при планировании маршрута, а также предупреждать о них пассажиров.
Ранее 15 апреля сообщалось, что при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. Это произошло из-за проверки цифровых пропусков у всех пассажиров.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения