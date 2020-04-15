Кремль отказался критиковать власти Москвы из-за пробок

Нет повода критиковать власти Москвы из-за пробок в метро и на въезд в город после введения спецпропусков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 15 апреля.

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«Первое утро. Гигантский город. Здесь не может быть совсем гладко. Мы все, наоборот, должны стремиться помочь работе этой системы, это в наших общих интересах», — сказал он, отказавшись критиковать ситуацию.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что пропускной режим был введен из-за того, что москвичи и гости столицы плохо соблюдали режим самоизоляции.

Ранее в среду сообщалось, что в первый день пропускного режима на въездах в Москву образовались пробки, движение затруднено в местах дислоцирования нарядов ГИБДД.

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