Кремль отказался критиковать власти Москвы из-за пробок

Нет повода критиковать власти Москвы из-за пробок в метро и на въезд в город после введения спецпропусков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 15 апреля.
«Первое утро. Гигантский город. Здесь не может быть совсем гладко. Мы все, наоборот, должны стремиться помочь работе этой системы, это в наших общих интересах», — сказал он, отказавшись критиковать ситуацию.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что пропускной режим был введен из-за того, что москвичи и гости столицы плохо соблюдали режим самоизоляции.
Ранее в среду сообщалось, что в первый день пропускного режима на въездах в Москву образовались пробки, движение затруднено в местах дислоцирования нарядов ГИБДД.
В России за минувшие сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Число зараженных превысило 24 тысячи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения