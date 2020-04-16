В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

В Москве все случаи ОРВИ будут считать подозрением на заражение коронавирусом и ставить соответствующий диагноз. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.
Ракова пояснила, что коронавирус активно распространяется по городу и в этих условиях сложно отделить раннюю степень заражения от ОРВИ.
Заммэра уточнила, что такое решение принято по предложению клинического комитета департамента здравоохранения Москвы.
По данным на 16 апреля, число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки составило 1370. Всего в столице выявили 16146 зараженных. По всей стране выявили 3448 случаев заражения в 78 регионах, их общее число составило 27938. Умерли 34 человека, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения