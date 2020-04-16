В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

В Москве все случаи ОРВИ будут считать подозрением на заражение коронавирусом и ставить соответствующий диагноз. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Ракова пояснила, что коронавирус активно распространяется по городу и в этих условиях сложно отделить раннюю степень заражения от ОРВИ.

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Заммэра уточнила, что такое решение принято по предложению клинического комитета департамента здравоохранения Москвы.

По данным на 16 апреля, число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки составило 1370. Всего в столице выявили 16146 зараженных. По всей стране выявили 3448 случаев заражения в 78 регионах, их общее число составило 27938. Умерли 34 человека, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.

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