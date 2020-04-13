В Минздраве рекомендовали рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

В Минздраве России посоветовали врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус. Об этом говорится во временных методических рекомендациях для медработников, опубликованных на сайте ведомства в понедельник, 13 апреля.

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В рекомендациях Минздрава отмечается, что на фоне распространения коронавируса наблюдается спад заболеваемости сезонным ОРВИ, в связи с чем «любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19».

Кроме того, в Минздраве напомнили, что основным методом диагностики как ОРВИ, так и коронавируса является исследование биологического материала из верхних и нижних дыхательных путей с помощью ПЦР.

По состоянию на понедельник, 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

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