В Минздраве рекомендовали рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

В Минздраве России посоветовали врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус. Об этом говорится во временных методических рекомендациях для медработников, опубликованных на сайте ведомства в понедельник, 13 апреля.
В рекомендациях Минздрава отмечается, что на фоне распространения коронавируса наблюдается спад заболеваемости сезонным ОРВИ, в связи с чем «любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19».
Кроме того, в Минздраве напомнили, что основным методом диагностики как ОРВИ, так и коронавируса является исследование биологического материала из верхних и нижних дыхательных путей с помощью ПЦР.
По состоянию на понедельник, 13 апреля, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения