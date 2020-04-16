Москвичам с ОРВИ пригрозили штрафом за нарушение режима самоизоляции

Пациентов с ОРВИ в Москве будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

Там уточнили, что у заболевших будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Следовательно, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом.

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В штабе добавили, что нарушителей режима самоизоляции с ОРВИ могут поместить в обсерватор: «Те же меры, что и для COVID, означают, что в том числе может рассматриваться госпитализация или обсервация».

Ранее 16 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на коронавирус. Заммэра связала это с активным распространением коронавируса по столице. По ее словам, в таких условиях сложно отделить раннюю степень заражения от ОРВИ.

По последним данным, число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки составило 1370. Всего в столице выявили 16146 зараженных. По всей стране выявили 3448 случаев заражения в 78 регионах, их общее число составило 27938. Умерли 34 человека, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.

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