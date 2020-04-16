Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели

В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Изоляция на 14 дней необходима для предотвращения распространения инфекции в городе, уточнила Ракова.

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Родственники пациентов получат такие же постановления, но для них сделают исключения и разрешат покидать дом для «элементарных повседневных нужд», например, походов в магазин.

Ранее 16 апреля Ракова заявила, что все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на коронавирус. Заммера связала это с активным распространением коронавируса по столице. По ее словам, в таких условиях сложно отделить раннюю степень заражения от ОРВИ.

По последним данным, число новых случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки составило 1370. Всего в столице выявили 16146 зараженных. По всей стране выявили 3448 случаев заражения в 78 регионах, их общее число составило 27938. Умерли 34 человека, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.

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