Число новых заражений коронавирусом в Москве продолжило снижаться

За последние сутки в Москве зарегистрировано 1959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице насчитывается почти 34 тысячи инфицированных, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

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Второй день в городе наблюдается снижение темпов распространения инфекции. 21 апреля было выявлено 2548 человек с вирусом, до этого — более трех тысяч.

За последние сутки в столице скончались 27 пациентов с COVID-19 в возрасте от 38 до 90 лет. Количество смертей выросло до 288.

Еще 181 житель Москвы вылечился. Всего в городе поправилось 2448 зараженных. Вице-мэр Анастасия Ракова выразила надежду, что лечение больных станет эффективнее с новыми методиками с применением гелия и переливанием плазмы крови с антителами.

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