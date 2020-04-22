Главврач больницы в Коммунарке рассказал о динамике коронавируса в Москве

В Москве наблюдается отрицательная динамика по коронавирусу — пациентов выписывается меньше, чем поступает. Об этом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в своем Facebook.
«И действительно, на прошлой неделе был небольшой спад. А сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет», — заявил он.
С начала текущей недели выросла нагрузка на скорую помощь — число вызовов снова увеличилось, среди них есть как легкие, так и тяжелые случаи. Об этом заявил главный врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, передает агентство «Москва».
Ранее 22 апреля сообщалось, что в Москве число зараженных коронавирусом снизилось по сравнению с днем ранее и составило 2548. По данным на 20 апреля, новых случаев в столице было более трех тысяч. Общее количество инфицированных в столице приблизилось к 32 тысячам.