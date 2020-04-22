В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы.

Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты.

30-летний пациент проходил лечение в федеральной больнице. У него был диагноз «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом». Также скончавшийся страдал системной красной волчанкой.

Таким образом, общее число погибших в столице возросло до 261. За последние сутки в Москве выявлено 3083 случая заражения. Всего зафиксировано 29 433 случая, при этом 2057 пациентов вылечились.

21 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых ограничений из-за распространения коронавируса. Теперь жители столицы с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 обязаны соблюдать самоизоляцию, как больные коронавирусом. В указе мэра сказано, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. Люди, проживающие с больными коронавирусом, могут выходить в магазин, выносить мусор. Транспортом им можно пользоваться только для поездок в медицинские учреждения.

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