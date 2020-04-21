Умер заразившийся коронавирусом настоятель Елоховского собора в Москве

Настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин, у которого был обнаружен коронавирус, скончался на 49-м году жизни. Об этом говорился в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле.

«Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин», — сказано в сообщении.

Источник«Интерфакас» в медицинских кругах уточнил, что священнослужитель впал в кому в ночь на 21 апреля. «Утром его не стало», — добавил собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале патриаршей рабочей группы сообщалось, что в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове были зафиксированы случаи заражения новым вирусом.

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