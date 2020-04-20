В Москве умер заразившийся коронавирусом высокопоставленный сотрудник МВД

В Москве умер заразившийся коронавирусом начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, болезнь у высокопоставленного сотрудника МВД протекала тяжело, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В итоге организм заболевшего не смог побороть осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Начальник ППС мог заразиться на службе, отметил источник.

Руководство УВД по ЗАО несколько недель назад попало под карантин после того, как у одного из сотрудников подтвердился диагноз COVID-19, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Пятеро бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы проходят по уголовному делу о полицейском произволе, жертвой которого стал журналист Иван Голунов. Его незаконно задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков.

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