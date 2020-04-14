Отряд полиции встал на охрану затравленной из-за коронавируса российской семьи

В городе Усть-Кут Иркутской области полиция взяла под охрану семью, в которой после поездки в Таиланд коронавирусом заразился семилетний ребенок. Об этом сообщает городская администрация на своем сайте.
Семья подверглась травле, после того, как в общегородской группе в Viber оказались данные о месте жительства и работы родителей ребенка. Они отказались от госпитализации и проходят лечение на дому, к ним прикреплен отряд полиции для охраны.
Мать с двумя детьми вернулась в Усть-Кут после отдыха в Таиланде. Они провели 14 дней на карантине, после чего женщина вышла на работу без признаков заболевания. Через сутки из Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов всех членов семьи на COVID-19, согласно которым заболевание подтвердилось у семилетнего ребенка, при этом проходит оно бессимптомно. У его матери и старшей сестры тесты отрицательные.
Ребенок оказался первым заболевшим коронавирусом в Иркутской области, о чем сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением опасной инфекции. После этого в местных соцсетях стали появляться данные о семье в сопровождении оскорблений и угроз.
Администрация Усть-Кутского района попросила МВД провести проверку в связи с разглашением персональных данных и травлей семьи. Прокуратура продумывает правовые основания для введения карантина в подъезде многоквартирного дома, где они живут.
Тем временем Роспотребнадзор устанавливает контакты матери ребенка, которая один день провела на рабочем месте, а также проверяет соседей и друзей семьи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения