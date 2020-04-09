Прокуратура потребовала возбудить дело за призывы сжигать больных коронавирусом

Прокуратура Кировской области потребовала возбудить уголовное дело за призывы сжигать больных коронавирусом. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает сайт надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, в социальной сети «ВКонтакте» была размещена новость о четырех новых заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области, под которой пользователь «Дмитрий Ложкин» оставил комментарий с призывом сжигать заболевших вместо госпитализации.
Ведомство отмечает, что действия неизвестного попадают под статью 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»). В связи с чем прокуратура направила постановление в управление ФСБ по Кировской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.
7 апреля сообщалось, что в Барнауле ФСБ начала проверку после травли местной жительницы, заразившейся коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения