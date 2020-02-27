В России стали чаще сажать «только за слова»

Информационно-аналитический центр «Сова» проанализировал статистику уголовных дел и приговоров за экстремистские высказывания в России, выяснив, что в прошлом году доля приговоренных к реальным срокам «только за слова» выросла до 6,8 процента с 5,5 процента в 2018-м. Выдержки из доклада организации публикует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Данный показатель стал антирекордным для статистики «Совы». Прежний максимальный показатель был зафиксирован в 2015 году — 6,5 процента.

Реальные сроки за высказывания в прошлом году, по подсчетам организации, получили 50 человек (против 49 в 2018-м), из них семь осуждены исключительно за слова.

Согласно выводам центра, после того как в 2019-м была частично декриминализована статья 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК, в подавляющем большинстве дел за экстремистские высказывания стали применяться статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Обе статьи подследственны ФСБ, и таким образом спецслужба расширяет свое участие в делах об экстремизме, говорится в докладе.

В «Сове» отметили, что в прошлом году в России были приняты поправки в законодательство, усиливающие ограничения в отношении обвиняемых по делам об экстремизме и терроризме. Помимо этого, Россия утвердила конвенцию по противодействию экстремизму Шанхайской организации сотрудничества, которая, в частности, предусматривает расширение перечня экстремистских актов.

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