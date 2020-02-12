Россиянина оштрафовали за фото наклейки «Можем повторить»

Жителя Омска Дениса Алексеева оштрафовали на тысячу рублей за фото наклейки «Можем повторить» во «ВКонтакте». Картинка высмеивала людей, которые в преддверии Дня Победы украшают свои автомобили подобными призывами. Об этом сообщает NGS55.RU.

По словам омича, он опубликовал эту картинку пять лет назад. Фото наклейки, на которой изображены совокупляющиеся люди, олицетворяющие Советский Союз и нацистскую Германию, сопровождалось ироничной подписью, адресованной любителям таких наклеек на машины.

Поводом для административного наказания полицейские посчитали свастику на фото. Также на стене у россиянина нашли картинку с немецким танком времен Второй мировой войны, снимок брелока Coca-Cola в форме свастики и изображение с надписью «Спасибо деду за Победу».

«Сначала мне сказали, что нужно прийти в центр противодействия экстремизму на профилактическую беседу. На мой вопрос о том, можно ли мне прийти с адвокатом, меня заверили, что он мне не нужен: мы только побеседуем — и все. (... ) Я пришел в отделение, и они мне картинки эти показали пятилетней давности — всего четыре штуки», — рассказал изданию Алексеев. Кроме того, по его словам, полицейские приобщили к делу скриншот его подписок, среди которых оказался оппозиционный паблик.

Решением Первомайского суда Алекссеву был назначен штраф в размере одной тысячи рублей. Омич не стал оспаривать решение суда.

Ранее другого жителя Омска Илью Фришмана осудили за демонстрацию нацистской атрибутики из-за видео с отрывком передачи «Большая разница» на Первом канале, в котором пародировали фильм «17 мгновений весны». Мужчина добавил ролик в свои видеозаписи во «ВКонтакте» в 2010 году. У актеров на рукаве была изображена свастика. За все время видео посмотрели четыре раза.

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