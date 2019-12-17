Российского студента оштрафовали за отрывок из фильма «Список Шиндлера»

Во Владикавказе 19-летнего студента юридического факультета Илью Гусоева оштрафовали на одну тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (20.3 КОАП РФ). Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Советский районный суд Владикавказа постановил, что Гусоев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отрывок из фильма «Список Шиндлера», в котором содержатся изображения нацистской символики. Публикация была сделана еще в 2014 году, когда студенту было 13 лет, однако сотрудники Центра по противодействию экстремизму обратили на нее внимание только сейчас.

В указанном отрывке из фильма нацист убивает еврея. Судья признал видеоролик пропагандирующим фашизм. По данным адвоката Алана Тедеева, в ближайшее время решение будет обжаловано в Верховном суде Северной Осетии.

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«Мы надеялись, что суд примет во внимание совсем свежую поправку от 2 декабря 2019 года о том, что нацистскую символику и атрибуты запрещено распространять за исключением случаев, когда их демонстрация формирует негативное отношение к идеологии нацизма и не содержит признаков пропаганды», — заключил правозащитник.

Сам Гусоев выразил опасения, что этот инцидент может негативно повлиять на его карьеру. Молодой человек заявил, что намерен отстаивать свои права.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма. Изменения вносятся в статью закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно тексту документа, демонстрация нацистской или схожей с ней до степени смешения символики допустима в случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».

В мае сообщалось, что число случаев привлечения к ответственности за применение нацистской символики в России значительно выросло. Так, за 2018 год к ответственности по статье 20.3 КоАП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») привлекли 1639 россиян. Ранее, в 2008 и 2013 годах, по этой статье были признаны виновными 54 и 256 граждан соответственно. Отмечалось, что это связано с тем, что в конце 2012 года статью 20.3 КоАП дополнили.

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