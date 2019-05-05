Россиян стали чаще штрафовать за нацистскую символику

В России отмечается серьезный рост числа случаев привлечения к ответственности за применение нацистской символики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде России.

В прошлом году к ответственности по статье 20.3 КоАП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») привлекли 1639 россиян. Ранее, в 2008 и 2013 годах, по этой статье были признаны виновными 54 и 256 граждан соответственно.

Отмечается, что рост показателя произошел после того, как в конце 2012 года статью 20.3 КоАП дополнили. Теперь, помимо ответственности за демонстрацию атрибутики фашистской Германии, наказание также предусмотрено за использование символики экстремистских организаций. Кроме того, статья предусматривает ответственность за пропаганду и публичную демонстрацию символики, сходной с нацистской, а именно — свастики и других символов.

Наказание по статье может быть назначено в виде штрафа в размере до двух тысяч рублей или до 2,5 тысячи рублей в случае сбыта продукции с запрещенной символикой.

В апреле сообщалось о жителе Омска Илье Фришмане, которого осудили по части 1 статьи 20.3 КоАП из-за отрывка передачи «Большая разница», в котором на актере была повязка со свастикой. Россиянина оштрафовали на тысячу рублей. Ролик с пародией на фильм «17 мгновений весны» мужчина добавил в видеозаписи во «ВКонтакте» в 2010 году. За девять лет видео посмотрели четыре раза.