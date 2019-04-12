В российском городе свернули выставку букварей из-за книг со свастикой

В детской библиотеке Калининграда отменили выставку букварей народов мира из-за обнаруженных книг с изображением свастики. Об этом заявила директор учреждения Оксана Васильева, передает ТАСС.

По ее словам, буквари со свастикой заметили библиотекари, производившие монтаж выставки. Часть книг была русскоязычной, остальные — на других языках. Всю экспозицию свернули, буквари со свастикой изъяла полиция.

По данным агентства, выставка должна была открыться 10 апреля. Ее инициатором выступило консульство Латвии в Калининграде. Книги были предоставлены частным латвийским коллекционером Юрисом Цибульсом.

В правоохранительных органах области агентству отказались комментировать произошедшее.

Ранее сообщалось о жителе Омска Илье Фришмане, которого осудили из-за отрывка передачи «Большая разница», в котором на актере была повязка со свастикой. Россиянина оштрафовали на тысячу рублей. Ролик с пародией на фильм «17 мгновений весны» мужчина добавил в видеозаписи во «ВКонтакте» в 2010 году. За девять лет видео посмотрели четыре раза.

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