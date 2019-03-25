Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию

Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте». Об этом сообщает Znak.com.

Как рассказал изданию помощник депутата заксобрания Свердловской области Александра Ладыгина Борис Идиатулин, на активиста написал заявление в полицию глава администрации города Владимир Шауракс. После этого была назначена проверка на экстремизм и терроризм.

По словам Карпова, полицейские сообщили ему, что администрация города мониторила его страницу из-за митингов, которые он проводил. Ему предложили написать объяснительную, но мужчина отказался подписывать какие-либо документы.

По мнению Идиатулина, поводом к написанию заявления на активиста стала его политическая деятельность против «мусорной реформы». Он заявил, что давление на Карпова уже оказывалось ранее.

Фотография инсталляции с «могилой» Путина появилась в 11 марта нескольких пабликах во «ВКонтакте». Снимок был удален администрацией соцсети, которая объяснила это массовыми жалобами пользователей на введение в заблуждение. Карима Ямадаева, установившего инсталляцию у здания Следственного комитета в Набережных Челнах, приговорили к 28 суткам ареста. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Когда было совершено первое правонарушение по данной статье, не уточняется.

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Поделитесь своей историей Редакция ищет врачей и медицинских работников. В последнее время все чаще говорят о том, что силовики открыли на них охоту. В Следственном комитете даже создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями в медицине. Поэтому мы ищем врачей, которые сталкивались с правоохранительными органами и могут рассказать нам об этом опыте. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже



