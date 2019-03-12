Россиянина арестовали на месяц за «могилу» Путина

В Набережных Челнах (Татарстан) к 28 сутками ареста приговорили Карима Ямадаева, который установил у здания Следственного комитета инсталляцию в виде огороженного, как на кладбище, надгробия с фотографией президента России Владимира Путина, сообщил «МБХ медиа» правозащитник Рузиль Мингалимов.

Мужчину признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Когда было совершено первое правонарушение по данной статье, не сообщается.

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Задержали Ямадаева в день акции 11 марта. Наказание он будет отбывать в городском следственном изоляторе.

Ранее администрация соцсети «ВКонтакте» объяснила, что фотография «могилы» Путина была удалена из-за массовых жалоб пользователей на то, что она вводит в заблуждение.

7 марта Госдума приняла в третьем чтении законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорбление государственной власти в сети. Следить за их исполнением будет прокуратура.

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